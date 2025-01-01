- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
InitIndicators
Inizializza tutti gli indicatori e le timeseries.
virtual bool InitIndicators(
Parametri
indicators
[in] Puntatore alla raccolta di indicatori e timeseries.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.
Nota
I timeseries vengono inizializzati solo se l'oggetto utilizza il simbolo o il timeframe, diversi dal simbolo o timeframe definiti in fase di inizializzazione.