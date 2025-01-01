DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalInitIndicators 

InitIndicators

Inizializza tutti gli indicatori e le timeseries.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators    // puntatore
   )

Parametri

indicators

[in] Puntatore alla raccolta di indicatori e timeseries.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

I timeseries vengono inizializzati solo se l'oggetto utilizza il simbolo o il timeframe, diversi dal simbolo o timeframe definiti in fase di inizializzazione.