AddFilter

Aggiunge un filtro per il segnale composito.

virtual bool AddFilter(
   CExpertSignal* filter  // puntatore
   )

Parametri

indicators [in]  Puntatore all'oggetto filtro.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.