MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter 

AddFilter

Aggiunge un filtro per il segnale composito.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // puntatore
   )

Parametri

indicators

[in]  Puntatore all'oggetto filtro.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.