CloseShortParams Imposta i parametri per chiudere la posizione short. virtual bool CloseShortParams( double& price // prezzo ) Parametri price [in][out] Variabile del prezzo close, passato per riferimento. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. CloseLongParams CheckReverseLong