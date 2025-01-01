MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalGeneral BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection General Imposta nuovo valore del parametro "General". void General( int value // nuovo valore ) Parametri value [in] Nuovo valore di "General". Valore di ritorno Nessuno. PatternsUsage Ignore