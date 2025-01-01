DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalGeneral 

General

Imposta nuovo valore del parametro "General".

void  General(
   int    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore di "General".

Valore di ritorno

Nessuno.