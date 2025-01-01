- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Restituisce il valore della direzione "ponderata"(weighted).
|
virtual double Direction()
Valore di ritorno
Restituisce il valore>0 quando la direzione va verso l'alto (probabilmente) e il valore restituito <0 quando la direzione è verso il basso. Il valore assoluto dipende dalla "forza" (strenght) di un segnale.
Nota
Se si utilizzano i filtri, il risultato dipenderà dai filtri.