Direction

Restituisce il valore della direzione "ponderata"(weighted).

virtual double  Direction()

Valore di ritorno

Restituisce il valore>0 quando la direzione va verso l'alto (probabilmente) e il valore restituito <0 quando la direzione è verso il basso. Il valore assoluto dipende dalla "forza" (strenght) di un segnale.

Nota

Se si utilizzano i filtri, il risultato dipenderà dai filtri.