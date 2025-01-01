DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseShort 

CheckCloseShort

Controlla le condizioni per chiudere la posizione short.

virtual bool  CheckCloseShort(
   double&  price      // prezzo
   )

Parametri

price

[in][out]  Variabile del prezzo close, passato per riferimento.

Valore di ritorno

true se la condizione è soddisfatta, altrimenti false.