CheckCloseShort Controlla le condizioni per chiudere la posizione short. virtual bool CheckCloseShort( double& price // prezzo ) Parametri price [in][out] Variabile del prezzo close, passato per riferimento. Valore di ritorno true se la condizione è soddisfatta, altrimenti false. CheckCloseLong CloseLongParams