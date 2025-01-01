TakeLevel

Imposta nuovo valore del parametro "TakeLevel".

void TakeLevel(

double value

)

Parametri

value

[in] Nuovo valore di "TakeLevel".

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Il valore di "TakeLevel" è definito in unità di livello dei prezzi. I valori numerici di unità di livello dei prezzi sono restituiti dal metodo PriceLevelUnit(). Lo "TakeLevel" è utilizzato per definire il prezzo di Take Profit rispetto al prezzo di apertura.