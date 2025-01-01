DocumentazioneSezioni
Expiration

Imposta il valore del parametro "Espirazione".

void  Expiration(
   int    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di "Expiration".

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Il valore del parametro "Expiration" è definito in barre. È usato come tempo di scadenza per Ordini Pendenti (quando il trading usa ordini pendenti).