- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Expiration
Imposta il valore del parametro "Espirazione".
void Expiration(
Parametri
value
[in] Nuovo valore di "Expiration".
Valore di ritorno
Nessuno.
Nota
Il valore del parametro "Expiration" è definito in barre. È usato come tempo di scadenza per Ordini Pendenti (quando il trading usa ordini pendenti).