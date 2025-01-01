DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalMagic 

Magic

Imposta il valore del parametro "Magic".

void  Magic(
   int    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di "Magic" (Expert Advisor ID).

Valore di ritorno

Nessuno.