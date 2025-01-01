DocumentazioneSezioni
CheckTrailingOrderShort

Controlli condizioni per modifica dei parametri di ordini pendenti Sell.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort(
   COrderInfo*    order,          // ordine
   double&        price           // prezzo
   )

Parametri

order

[in]  Puntatore alla classe oggetto COrderInfo .

price

[in][out]  Variabile per prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

true se la condizione è soddisfatta, altrimenti false.