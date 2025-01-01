DocumentazioneSezioni
OnDialogDragEnd

L'event handler del controllo "Hide" .

virtual bool  OnDialogDragEnd()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

L'evento "DialogDragEnd" si verifica alla fine del trascinamento del controllo.