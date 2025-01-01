MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogOnDialogDragEnd CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragEnd L'event handler del controllo "Hide" . virtual bool OnDialogDragEnd() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota L'evento "DialogDragEnd" si verifica alla fine del trascinamento del controllo. OnDialogDragProcess CAppDialog