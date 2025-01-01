DocumentazioneSezioni
Caption (Metodo Get)

Ottiene la proprietà "Caption" del controllo CDialog.

string  MinValue()  const

Valore di ritorno

La proprietà "Caption".

Caption (Metodod Set)

Imposta la proprietà "Caption" del controllo CDialog.

bool  Caption(
   const string  text      // testo
   )

Parametri

text

[in]  Nuovo valore della proprietà "Caption".

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

