- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (Metodo Get)
Ottiene la proprietà "Caption" del controllo CDialog.
|
string MinValue() const
Valore di ritorno
La proprietà "Caption".
Caption (Metodod Set)
Imposta la proprietà "Caption" del controllo CDialog.
|
bool Caption(
Parametri
text
[in] Nuovo valore della proprietà "Caption".
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.