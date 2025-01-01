DocumentazioneSezioni
Add

Aggiunge il controllo all'area client per puntatore.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // puntatore
   )

Parametri

control

[in]  Puntatore al controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Add

Aggiunge il controllo per l'area client per riferimento.

bool  Add(
   CWnd   &control,        // riferimento
   )

Parametri

control

[in]  Riferimento al controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.