ClientAreaLeft

Ottiene la coordinata X dell'angolo superiore sinistro del controllo dell'area client.

int  ClientAreaLeft()

Valore di ritorno

La coordinata X del controllo dell angolo dell'area client in alto a sinistra.

ClientAreaVisible

ClientAreaTop