- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnMouseEvent
Mouse event handler.
|
virtual bool OnMouseEvent(
Parametri
x
[in] coordinata X del cursore del mouse rispetto all'angolo in alto a sinistra del grafico.
y
[in] coordinata Y del cursore del mouse rispetto all'angolo in alto a sinistra del grafico.
flags
[in] Flag degli stati dei bottoni del mouse.
Valore di ritorno
true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.