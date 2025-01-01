- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnEvent
Event Handler del Chart
|
virtual bool OnEvent(
Parametri
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Parametro evento di tipo long passato per riferimento.
dparam
[in] Parametro evento di tipo double passato per riferimento.
sparam
[in] Parametro evento di tipo string passato per riferimento.
Valore di ritorno
true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.