DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogClientAreaRight 

ClientAreaRight

Ottiene la coordinata X dell'angolo inferiore destro del controllo dell'area client.

int  ClientAreaTop()

Valore di ritorno

La coordinata X nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client.