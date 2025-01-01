MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogClientAreaRight CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaRight Ottiene la coordinata X dell'angolo inferiore destro del controllo dell'area client. int ClientAreaTop() Valore di ritorno La coordinata X nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client. ClientAreaTop ClientAreaBottom