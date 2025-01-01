MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogClientAreaWidth CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaWidth Ottiene la larghezza del controllo dell'area client. int ClientAreaWidth() Valore di ritorno La larghezza del controllo dell'area client. ClientAreaBottom ClientAreaHeight