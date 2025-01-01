MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogClientAreaVisible CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaVisible Imposta un flag che indica se l'area client è visibile. bool ClientAreaVisible( const bool visible // flag di visibilità ) Parametri visible [in] Flag di visibilità. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. OnClickButtonClose ClientAreaLeft