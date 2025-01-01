DocumentazioneSezioni
Imposta un flag che indica se l'area client è visibile.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // flag di visibilità
   )

Parametri

visible

[in]  Flag di visibilità.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.