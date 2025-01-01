MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogClientAreaTop CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaTop Ottiene la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell'area client del controllo int ClientAreaTop() Valore di ritorno La coordinata Y del controllo dell'angolo superiore sinistro dell'area client. ClientAreaLeft ClientAreaRight