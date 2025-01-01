MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogCreateBackground CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateBackground Crea il controllo dipendente (sfondo). virtual bool CreateBackground() Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. CreateWhiteBorder CreateCaption