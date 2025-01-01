MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogOnDialogDragProcess CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragProcess L'event handler del controllo "DialogDragProcess" . virtual bool OnDialogDragProcess() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota L'evento "DialogDragProcess" si verifica quando il controllo viene trascinato. OnDialogDragStart OnDialogDragEnd