OnDialogDragStart

L'event handler del controllo "DialogDragStart" .

virtual bool  OnDialogDragStart()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

L'evento "DialogDragStart" si verifica all'inizio del trascinamento del controllo.