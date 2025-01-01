MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDialogOnDialogDragStart
- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnDialogDragStart
L'event handler del controllo "DialogDragStart" .
|
virtual bool OnDialogDragStart()
Valore di ritorno
true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.
Nota
L'evento "DialogDragStart" si verifica all'inizio del trascinamento del controllo.