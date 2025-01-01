DocumentazioneSezioni
Ottiene la coordinata Y nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client.

int  ClientAreaBottom()

Valore di ritorno

La coordinata Y nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client.