ClientAreaBottom

Ottiene la coordinata Y nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client.

int  ClientAreaBottom()

Valore di ritorno

La coordinata Y nell'angolo in basso a destra del controllo dell'area client.