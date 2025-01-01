DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCAppDialogDestroy 

Destroy

Metodo di deinitializzazione del controllo СAppDialog .

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // codice motivazione
)

Parametri

reason

[in] Codice motivo di deinitializzazione. REASON_PROGRAM è impostato di default.

Valore di ritorno

Nessuno.