IniFileName

Imposta il nome del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo.

virtual string  IniFileName()  const 

Valore di ritorno

Il nome del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo.

Nota

Il nome del file include il nome dell'Expert Advisor / Indicatore ed il simbolo di lavoro, su cui viene lanciato il programma MQL5.