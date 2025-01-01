DocumentazioneSezioni
CreateIndicator

Metodo di inizializzazione per lavorare con indicatori.

bool  CreateIndicator(
   const int     x1,         // x1 coordinate
   const int     y1,         // y1 coordinate
   const int     x2,         // x2 coordinate
   const int     y2          // y2 coordinate
   )

Parametri

x1

[in]  X coordinate dell'angolo superiore sinistro.

y1

[in]  Y coordinate dell'angolo superiore sinistro.

x2

[in]  X coordinate dell'angolo inferiore destro.

y2

[in]  Y coordinate dell'angolo inferiore destro.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.