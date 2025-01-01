- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CreateExpert
Metodo di inizializzazione per lavorare in Expert Advisors.
bool CreateExpert(
Parametri
x1
[in] X coordinate dell'angolo superiore sinistro.
y1
[in] Y coordinate dell'angolo superiore sinistro.
x2
[in] X coordinate dell'angolo inferiore destro.
y2
[in] Y coordinate dell'angolo inferiore destro.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.