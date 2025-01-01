- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
ChartEvent
Event Handler del Chart
|
virtual bool ChartEvent(
Parametri
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Parametro evento di tipo long passato per riferimento.
dparam
[in] Parametro evento di tipo double passato per riferimento.
sparam
[in] Parametro evento di tipo string passato per riferimento.
Valore di ritorno
true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.