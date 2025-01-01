DocumentazioneSezioni
Imposta l'estensione del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo.

virtual string  IniFileExt()  const 

Valore di ritorno

Estensione del file, utilizzata per il caricamento/salvataggio dello stato del controllo.