MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCAppDialogCreateInstanceId CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateInstanceId Crea un ID univoco per i nomi degli oggetti di controllo. string CreateInstanceId() Valore di ritorno Prefisso per i nomi degli oggetti. Maximize ProgramName