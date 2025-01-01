MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Imposta il valore della proprietà "Minimizzata" del controllo. bool Minimized( const bool flag // stato ) Parametri flag [in] Nuovo stato. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. ChartEvent IniFileSave