DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCAppDialogMinimized 

Minimized

Imposta il valore della proprietà "Minimizzata" del controllo.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // stato
   )

Parametri

flag

[in]  Nuovo stato.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.