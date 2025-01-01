DocumentazioneSezioni
Rebound

Imposta le nuove coordinate del controllo utilizzando le coordinate della classe CRect.

bool  Rebound(
   const & CRect  rect      // Classe CRect
   )

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.