DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

Metodi di inizializzazione comune.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // chart ID
   const string  name,       // nome
   const int     subwin,     // sottofinestra chart
   )

Parametri

chart

[in]  chart ID.

name

[in] Nome univoco del controllo.

subwin

[in]  Sottofinestra Chart.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.