MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiFibonacci Tools
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Fibonacci Tools(Strumenti di Fibonacci)
Gruppo di oggetti grafici "Strumenti di Fibonacci".
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Strumenti di Fibonacci" e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
|
Nome della classe
|
Oggetto
|
"Fibonacci Retracement" (oggetto grafico "Ritracciamenti di Fibonacci")
|
"Fibonacci Time Zones" (oggetto grafico "Zone Temporali di Fibonacci")
|
"Fibonacci Fan" (oggetto grafico "Ventaglio di Fibonacci")
|
"Fibonacci Arc" (oggetto grafico "Arco di Fibonacci")
|
"Fibonacci Channel" (oggetto grafico "Canale di Fibonacci")
|
"Fibonacci Expansion" (oggetto grafico "Espansione di Fibonacci")
Vedi anche