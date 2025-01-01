DocumentazioneSezioni
Fibonacci Tools(Strumenti di Fibonacci)

Gruppo di oggetti grafici "Strumenti di Fibonacci".

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Strumenti di Fibonacci" e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

Nome della classe

Oggetto

CChartObjectFibo

"Fibonacci Retracement" (oggetto grafico "Ritracciamenti di Fibonacci")

CChartObjectFiboTimes

"Fibonacci Time Zones" (oggetto grafico "Zone Temporali di Fibonacci")

CChartObjectFiboFan

"Fibonacci Fan" (oggetto grafico "Ventaglio di Fibonacci")

CChartObjectFiboArc

"Fibonacci Arc" (oggetto grafico "Arco di Fibonacci")

CChartObjectFiboChannel

"Fibonacci Channel" (oggetto grafico "Canale di Fibonacci")

CChartObjectFiboExpansion

"Fibonacci Expansion" (oggetto grafico "Espansione di Fibonacci")

