DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiFibonacci ToolsCChartObjectFiboArcCreate 

Create

Crea l'oggetto grafico "Fibonacci Arc"

bool  Create(
   long      chart_id,     // identificatore chart
   string    name,         // nome dell'oggetto
   int       window,       // finestra chart
   datetime  time1,        // coordinate del primo orario
   double    price1,       // coordinate del primo prezzo
   datetime  time2,        // coordinate del secondo orario
   double    price2,       // coordinate del secondo prezzo
   double    scale         // scale (scala)
   )

Parametri

chart_id

[in]  Identificatore Chart (0 – chart corrente).

name

[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

time1

[in] Coordinate temporali del primo punto di ancoraggio.

price1

[in] Coordinate prezzo del primo punto di ancoraggio.

time2

[in] Coordinate temporali del secondo punto di ancoraggio.

price2

[in] Coordinate prezzo del secondo punto di ancoraggio.

scale

[in]  Scale.

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.