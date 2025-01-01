DocumentazioneSezioni
Ellisse (metodo Get)

Ottiene il valore del flag "Ellisse".

bool  Ellipse() const

Valore di ritorno

Valore del flag "Ellipse" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.

Ellisse (Metodo Set)

Imposta il valore del flag "Ellisse".

bool  Ellipse(
   bool  ellipse      // valore flag
   )

Parametri

ellipse

[in]  Nuovo valore per la proprietà "Ellisse".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.