Ellisse (metodo Get) Ottiene il valore del flag "Ellisse". bool Ellipse() const Valore di ritorno Valore del flag "Ellipse" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false. Ellisse (Metodo Set) Imposta il valore del flag "Ellisse". bool Ellipse( bool ellipse // valore flag ) Parametri ellipse [in] Nuovo valore per la proprietà "Ellisse". Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.