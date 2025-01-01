MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects Channels
Oggetti Canale
Un gruppo di oggetti grafici "Channels" (canali).
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Channels" (canali) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
|
Nome della classe
|
Oggetto
|
Oggetto grafico "Equidistant Channel" (Canale Equidistante)
|
Oggetto Grafico "Linear Regression Channel" (Canale Regressione Lineare)
|
Oggetto Grafico "Standard deviations Channel" (Canale di Deviazione Standard)
|
Oggetto Grafico "Andrew's Pitchfork" (Forche di Andrews)
