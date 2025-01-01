DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects Channels 

Oggetti Canale

Un gruppo di oggetti grafici "Channels" (canali).

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Channels" (canali) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

Nome della classe

Oggetto

CChartObjectChannel

Oggetto grafico "Equidistant Channel" (Canale Equidistante)

CChartObjectRegression

Oggetto Grafico "Linear Regression Channel" (Canale Regressione Lineare)

CChartObjectStdDevChannel

Oggetto Grafico "Standard deviations Channel" (Canale di Deviazione Standard)

CChartObjectPitchfork

Oggetto Grafico "Andrew's Pitchfork" (Forche di Andrews)

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici