L’indice de la production industrielle a/a, s.a.n.d., traduit la variation en pourcentage des volumes de production au Mexique au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur comprend des variables liées à l’industrie minière; la production, le transport et la distribution d’électricité, d’eau et de gaz à l’utilisateur final; les volumes de construction; les volumes de production de l’industrie de transformation. Les données de l’indicateur ne sont pas désaisonnalisées La croissance de l’indicateur peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle du Mexique n.d.a. a/a (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.