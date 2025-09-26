L’indice des prix à la consommation de base (IPC de base) m/m traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages mexicains. L’indice estime les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les marchandises et services, qui caractérisent les dépenses des ménages, et ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. Les prix des denrées alimentaires sont exclus de l’indicateur en raison de la forte volatilité. L’indice est utilisé pour mesurer l’inflation du pays. La croissance de l’indice peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base du Mexique m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.