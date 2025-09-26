L’IPC du premier semestre m/m indique la variation moyenne des prix du panier de marchandises et services de consommation au cours de la période communiquée par rapport à la période de référence (première moitié de juillet 2018). Ce panier est représentatif des ménages mexicains et traduit la consommation totale au Mexique. La croissance de l’indice peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePremier semestre IPC m/m du Mexique (Mexico First Half-Month CPI m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.