Calendrier économique
Mexique Activité économique n.d.a. a/a (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)
|Bas
|-1.1%
|0.4%
|
1.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
-1.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice d’activité économique a/a, n.s.a. traduit l’évolution du secteur réel de l’économie mexicaine, au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur d’une année à l’autre fournit des données non désaisonnalisées. L’indice est calculé à l’aide d’un cadre conceptuel, de critères méthodologiques, d’une classification des activités économiques et de sources d’information utilisées dans les calculs annuels et trimestriels du PIB. Pour cette raison, l’indice est considéré comme une première estimation du PIB du Mexique. Une indication plus élevée que prévue peut avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMexique Activité économique n.d.a. a/a (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
