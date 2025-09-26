Les ventes au détail a/a, n.s.a. traduisent la variation en pourcentage des ventes dans le secteur de la vente au détail au Mexique, au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur comprend les ventes d’aliments, de textiles et de vêtements, de fournitures médicales, de fournitures de bureau, d’articles personnels, d’articles ménagers, d’articles informatiques, de meubles, de voitures et de pièces de rechange, ainsi que les ventes au détail en ligne. L’indicateur d’une année à l’autre fournit des données non désaisonnalisées. La croissance des ventes au détail peut avoir une incidence favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail au Mexique n.d.a. a/a (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.