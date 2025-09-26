Calendrier économique
Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
|Moyen
|7.50%
|
7.75%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt est prise par le Conseil d’administration de la Banque 8 fois par an, lors de réunions de politique monétaire. La décision sur les taux d’intérêt est l’un des événements économiques les plus importants du Mexique. La croissance des taux d’intérêt entraîne une hausse des cours du peso mexicain, tandis qu’une baisse du taux d’intérêt diminue le MXN.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDécision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt (Bank of Mexico Interest Rate Decision)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress