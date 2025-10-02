Le compte courant traduit la différence entre les paiements de marchandises, de services et d’intérêts importés et exportés au cours du mois communiqué. Une valeur favorable indique un afflux de capitaux dans l’économie mexicaine. Des indications plus élevées que prévues peuvent affecter favorablement les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant du Mexique (Mexico Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.