Indice de Confiance des Consommateurs n.d.a (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)

Pays :
Mexique
MXN, Peso mexicain
Source
Institut National de Statistique et de Géographie (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Secteur
Consommateur
Bas 46.5
45.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
46.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur de confiance des consommateurs n.d.a. traduit le sentiment des individus à l’égard de l’activité économique. Il est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les points suivants: la situation économique générale au Mexique, la situation financière des personnes interrogées, ainsi que leurs intentions d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête donnent une estimation des tendances au cours des douze derniers mois et une prévision pour les douze prochains mois. Les valeurs des indicateurs ne sont pas désaisonnalisées. Les perspectives à court terme de l’économie mexicaine sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Indice de Confiance des Consommateurs n.d.a (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)"

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
46.5
45.8
juil. 2025
45.8
45.7
juin 2025
45.7
46.5
mai 2025
46.5
45.5
avr. 2025
45.5
46.1
mars 2025
46.1
46.5
févr. 2025
46.5
47.2
janv. 2025
47.2
47.3
déc. 2024
47.3
47.4
nov. 2024
47.4
48.9
oct. 2024
48.9
46.6
sept. 2024
46.6
47.0
août 2024
47.0
47.0
juil. 2024
47.0
48.1
juin 2024
48.1
46.7
mai 2024
46.7
47.7
avr. 2024
47.7
47.4
mars 2024
47.4
47.1
févr. 2024
47.1
47.6
janv. 2024
47.6
47.2
déc. 2023
47.2
46.9
nov. 2023
46.9
45.7
oct. 2023
45.7
46.4
sept. 2023
46.4
46.1
août 2023
46.1
46.4
juil. 2023
46.4
45.9
juin 2023
45.9
44.7
mai 2023
44.7
44.6
avr. 2023
44.6
44.5
mars 2023
44.5
44.6
févr. 2023
44.7
44.8
janv. 2023
44.8
43.3
déc. 2022
43.3
41.8
nov. 2022
41.8
41.3
oct. 2022
41.3
40.8
sept. 2022
40.8
40.3
août 2022
40.3
41.3
juil. 2022
41.3
43.2
juin 2022
43.2
43.8
mai 2022
43.8
44.3
avr. 2022
44.3
43.6
mars 2022
43.6
42.9
févr. 2022
42.9
43.6
janv. 2022
43.6
44.9
déc. 2021
44.9
45.9
nov. 2021
45.9
43.8
oct. 2021
43.8
43.3
sept. 2021
43.3
42.5
août 2021
42.5
44.3
juil. 2021
44.3
44.3
12
Exporter

