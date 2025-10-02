Le rapport compte courant -PIB indique le montant de la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), le revenu net des investissements étrangers et les paiements de transfert nets, représentés en pourcentage du PIB mexicain. Ce rapport traduit la force ou la faiblesse de l’économie nationale.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant du Mexique - rapport du produit intérieur brut (PIB) (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.