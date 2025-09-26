L’indicateur des investissements fixes bruts m/m montre les variations du volume total de la formation brute de capital fixe du Mexique au cours de la période communiquée par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indicateur comprend les actifs qui sont utilisés dans le processus de production pendant plus d’un an et qui sont soumis à des droits de propriété. Les données pertinentes sont désaisonnalisées

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Investissements fixes bruts m/m du Mexique (Mexico Gross Fixed Investments m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.