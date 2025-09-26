L’indice des prix à la consommation m/m traduit les variations des prix du panier de marchandises et services au Mexique au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indice est considéré comme l’un des indicateurs économiques de base du pays. L’analyse de l’évolution du panier de consommation au fil du temps permet d’évaluer le niveau global d’inflation du pays. La croissance de l’IPC peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) du Mexique m/m (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.