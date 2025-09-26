Les dépenses privées t/t traduisent une variation des dépenses des ménages mexicains en marchandises et services de consommation au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Les dépenses privées sont étroitement liées à la demande nationale agrégée et, par conséquent, des valeurs plus élevées que prévues peuvent avoir un impact positif sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses privées du Mexique t/t (Mexico Private Spending q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.